شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يساعد كارديف سيتي بالجزائري سليماني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يعتزم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، إستدعاء إسلام سليماني من فنربخشة التركي، وتقديمه لفريق كارديف سيتي خلال الميركاتو الحالي.

وقال موقع جول الإنجليزية العالمي: أن ليستر سيتي يريد مساعدة كارديف سيتي، بعد أختفاء النجم الأرجنتيني سالا.

وكان سالا المنضم حديثًا إلي كارديف من نانت الفرنسي، علي متن طائرة بها 3 أشخاص كان من ضمنهم، والتي أختفت من الرادار ولم يتم العثور عليها في بحر المانش.

ولحد الأن لازال اللاعب مفقودًا، ويأست الشرطة في البحث عن الطائرة، وأنه قد مات!

ويلعب الجزائري سليماني البالغ من العمر 30 عامًا، علي سبيل الإعارة لمدة موسمًا واحدًا للفريق التركي.

وكان ليستر وافق علي إعارة الجزائري الصيف الماضي، لفنربخشة الذي يحتل المركز قبل الأخير في الدوري التركي.