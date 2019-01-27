شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يضم لاعب تونسي لصفوف الفريق والان مع التفاصيل

اقترب اللاعب التونسي عصام الجبالي، لاعب نادي روزنبورغ النرويجي، والمنتخب التونسي، من الإنضمام إلى صفوف نادي الوحدة السعودي، وذلك بعد أن اتفقت إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي مع اللاعب لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم .

ومن المنتظر وصول اللاعب اليوم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي برفقة الكابتن عبد الله خوقير نائب رئيس نادي الوحدة، للخضوع للكشف الطبي قبل الإنضمام رسميا لصفوف نادي الوحدة .

ويلعب عصام الجبالي في مركز الجناح، سواء اليمين أو اليسار، مع قدرته على شغل مركز صانع اللعب في عمق الهجوم، ويمتاز بالمهارة والقدرة على المراوغة والاختراق.

وجاء اللاعب التونسي إلى صفوف الفريق النرويجي في صيف 2018، قادماً من إلفسبورج السويدي، في صفقة بلغت قيمتها 900 ألف يورو، كما شارك الجبالي في الدوري الأوروبي هذا الموسم، لكنه خرج من مرحلة المجموعات.