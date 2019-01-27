شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات شهر يناير تحرمنا من نجوم متألقة والان مع التفاصيل

الخليج 365- جاء شهر يناير كالكابوس على بعض التجوم المتألقين في الملاعب الاوروبية خلال الفترة الاخيرة، بعدما شهدت منافسات هذا الشهر إصابة 6 من أفضل لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم.

وكان نصيب الأسد من لاعبي الدوري الإنجليزي الذي شهد تعرض 4 من أفضل نجومه لإصابة قد تستمر لفترة ليست بالقليلة، حيث يفتقد نادي توتنهام نجمي خط الهجوم هاري كين وديلي ألي بالأضافة لفقدان أرسنال لظهيره الأيمن هيكتور بيليرين وإصابة لاعب ليفربول الشاب ترينت ألكسندر أرنولد. وفي الدوري الفرنسي لا حديث يعلو فوق إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان والتي تحوم الشكوك حول غيابة لفترة طويلة. ونفس الأمر بالسنبة للمتألق عثمان ديمبلي الذي تعرض لإصابة في أوج تألقه مع الفريق الكتالوني بعد فترة كبيرة من عدم التوفيق. ويستعرض "السعودية نيوز" مدى إصابة كل لاعب والفترة التي سغيب فيها عن المشاركة مع فريقه. هاري كين (ألتواء في الكاحل الأيسر) شهر ونصف

تعرض نجم السبيرز لإصابة غادر على أثرها مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد بالجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وكشف النادي الإنجليزي بعدها في بيان رسمي أن اللاعب تعرض لإصابة بألتواء الكاحل الأيسر، يغيب على أثرها لمدة شهر ونصف، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة في شهر مارس القادم.

وبذلك يبتعد هاري كين مؤقتا عن سباق هدافي البريميرليج مع المصري محمد صلاح والجابوني أوباميانج، بعد تسجيله 14 هدف بالتساوي مع أوباميانج علما بأن صلاح يتصدر الترتيب برصيد 16 هدف.

ديلي ألي (إصابة في أوتار الركبة) شهر ونصف

تلقى نادي توتنهام ضربة موجعة أخرى بعد تعرض نجمه ديلي ألي لإصابة في مبارة فولهام بالجولة 23 من البريميرليج، لم يستطع بسببها استكمال المباراة.

وأوضح النادي الإنجليزي في بيان رسمي أن اللاعب تعرض لإصابة في أوتار الركبة والتي ستبعده عن الملاعب حتى شهر مارس القادم.

هيكتور بيليرين (قطع في الرباط الصليبي) 6 إلى 9 شهور

استقبل عشاق نادي ارسنال خبر صادم بعد عملهم بإصابة لاعب الفريق هيكتور بيليرن بقطع في الرباط الصليبي.

وعاد بيليرين من الإصابة مؤخرا استعدادا للمشاركة مع الجانرز في مباراة تشيلسي لكنه تعرض لأصابة قوية غادر على أثرها ملعب المباراة في الدقيقة 70.

واصدر النادي اللندني بيان يؤكد فيه إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليمنى ومن المتوقع غيابة لفترة تتراوح من 6 إلى 9 شهور.

نيمار دا سيلفا (إصابة في مشط القدم)

خرج البرازيلي نيمار باكيا خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج بكأس فرنسا بعد تعرضه لإصابة حالت دون أكماله المواجهة ليخرج بعدها متأثرا بشدة في مشهد أقلق جميع محبي اللاعب البرازيلي.

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي للفريق الباريسي أن اللاعب تعرض لإصابة في مشط القدم وهو نفس مكان أصابته القديم التي أبعدته عن الملاعب لفترة 3 أشهر.

لكن أكد بيان النادي أن العلاج يتوقف على مدى تطور الإصابة الفترة المقبلة مع أجراء اختبارات طبية أخرى للوقوق على مدى قوة الأصابة وتحديد مدة الغياب.

عثمان ديمبلي (ألتواء في الكاحل) أسبوعين

تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة لإصابة خلال مباراة فريقه امام ليجانيس بالجولة 20 من الدوري الأسباني.

وأعلن بعدها النادي الكتالوني في بيان رسمي أن اللاعب الشاب تعرض لإصابة بألتواء في الكاحل، يغيب على أثرها لمدة أسبوعين فقط.

أرنولد (إصابة في الركبة) شهر

يفتقد فريق ليفربول لخدمات ظهيره الأيمن ألكسندر أرنولد لمدة شهر بعد إصابته في الركبة خلال مباراة فريقه أمام برايتون بالجولة 22 من البريميرليج.

ورغم مشاركة اللاعب في المباراة كاملة ألا أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابته في الركبة وغيابه عن الملاعب لمدة شهر.