الامارات | زوران يواصل مهامه مع العين ويشرف على ودية الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يواصل مهامه مع العين ويشرف على ودية الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش مهامه مع "الزعيم" وأشرف على المباراة الودية التي خاضها الفريق مساء اليوم على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين ضمن تحضيرات الطرفين للدور الثاني من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وجلس المدرب الكرواتي على دكة البلاء ووجه لاعبيه بصورة طبيعية في حضور عدد قليل جداً من الجماهير، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على الخبر الذي أوردته صحيفة الرياضية السعودية بأن المدرب زوران وقع عقداً مع الهلال السعودي لتولي تدريبه بداية من منتصف الأسبوع الحالي.





