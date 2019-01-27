شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعاقد رسميًا مع ميدو جابر لمدة 3 مواسم ونصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادى مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع ميدو جابر، لاعب فريق الكرة بالأهلي، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، بداية من انتقالات يناير الجاري.

وقام ميدو جابر بالتوقيع ظهر، اليوم الأحد، على عقود انضمامه للمقاصة مع اللواء محمد عبدالسلام، رئيس النادي، والدكتور عصام سراج، مدير الاستثمار والتعاقدات التجارية بالمقاصة، ووليد عبدالهادي، وكيل اللاعب، وتم التوقيع في مقر شركة المقاصة.

وأشاد اللواء محمد عبدالسلام بصفقة ميدو جابر، في ظل خبرات اللاعب والإمكانيات والقدرات الفنية والمهارية التي يمتلكها، خاصة أنه لاعب سابق في المقاصة وسبق له التألق والانسجام مع الفريق، مما يعد إضافة قوية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف «عبدالسلام»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي مصر المقاصة، أن صفقة ميدو جابر تمت بنجاح في ظل العلاقات الجيدة والمتميزة بين إدارة المقاصة ومسؤولي الأهلي.

ومن المقرر أن يتسلم الدكتور عصام سراج الاستغناء الخاص بميدو جابر من مسؤولي الأهلي، وسيقوم وليد هويدي، مدير الكرة، بقيد اللاعب في قائمة المقاصة، ليحق له المشاركة في مباراة المقاصة أمام الزمالك المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء بالدوري، ولكن قرار الانضمام للتشكيل يرجع لرؤية وقرار طلعت يوسف، المدير الفني للفريق.