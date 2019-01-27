اونلاين | لايف| بث مباشر| مباراة الهلال والفيحاء اليوم الاحد | يلا شوت

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لايف| بث مباشر| مباراة الهلال والفيحاء اليوم الاحد | يلا شوت

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الـ 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين، بعد توقف دام 14 يوماً، حيث يستضيف في الأولى الفتح نظيره القادسية، وفي الثانية يحل الهلال ضيفاً على الفيحاء في المجمعة.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، يسعى الهلال إلى وقف نزيف النقاط الذي رافقه خلال الجولتين الماضيتين، حيث تعادل أمام قطبي القصيم التعاون والرائد، ويتمنى مدرب الفريق الهلالي العودة إلى الانتصارات وتوسيع الفارق مع المطادرين، حيث يتربع الفريق العاصمي على صدارة ترتيب فرق الدوري برصيد 37 نقطة.

لايف| بث مباشر| مباراة الهلال والفيحاء اليوم الاحد | يلا شوت

في المقابل، يحاول الفيحاء تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر بعد تلقيه لخسارة قاسية الأسبوع الماضي أمام النصر قوامها ستة أهدف نظيفة ودع على إثرها الفريق البرتقالي بطولة كأس الملك، وبات تركيزه منصباً على منافسات الدوري، بعد تعزيز صفوفه بالحارس الأردني عامر شفيع الذي سيعوض غياب الحارس الكولمبي بونيا بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي، كما تعاقد الفيحاء مع السويدي بيشارا، ويمني المدرب الصربي لفريق الفيحاء موسلين، نفسه بخطف انتصاراً أونقطة ثمينة، تعيد الفريق إلى الطريق الصحيح، ويحتل الفيحاء المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

وعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي وفي الأحساء، يواجه الفتح نظيره القادسية في مواجهة صعبة للفريق المضيف، بعد أن مر بسلسلة من النتائج السلبية خلال المواجهات السابقة، حيث لم تعرف كتيبة المدرب التونسي فتحي الجبال الانتصار منذ 4 جولات سابقة، بعد تعادله أمام النصر والفيصلي والاتفاق، وخسارته أمام الوحدة، ويحتل الفتح المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

لايف| بث مباشر| مباراة الهلال والفيحاء اليوم الاحد | يلا شوت

في الجانب الأخر، لا يمر الفريق القدساوي بظروف أفضل من مستضيفه الفتح، حيث يواجه هو الأخر تذبذب في النتائج، ويبحث عن استعادة التوازن بعد تلقيه لخسارتين في الجولتين الماضيتين أمام الباطن والاتحاد، وبات الفريق الشرقي يخشى أن تتواصل خسائره، ويجد أبناء الخبر أنفسهم يواجهون شبح الهبوط، حيث يحتل القادسية المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

لايف| بث مباشر| مباراة الهلال والفيحاء اليوم الاحد | يلا شوت