اونلاين | لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر | kora online

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر | kora online والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر | kora online

يفتح ملعب الملك سلمان أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والفيحاء، وذلك يوم الأحد القادم 27 يناير 2019، الموافق 21 جمادى الأولى 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي لمباراة اليوم بين الهلال والفيحاء، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتولى الحكم الهولندي كيفين بلوم قيادة المباراة، ويرافقه الحكم المساعد: السنغالي جبريل كمارا، والحكم المساعد: السنغالي مالك سامبا، والحكم الرابع: الصربي نيناد دوكيتش، وحكم الفيديو: البولندي توماس موسيال.

وعلى صعيد آخر، تشهد مباراة الفتح والقادسية عودة الحكام المحليين إلى قيادة مباريات الدوري، حيث يتولى المباراة حكم الساحة: محمد الهويش، والحكم المساعد: بدر الشمراني، والحكم المساعد: خلف الشمري، والحكم الرابع: فيصل البلوي، وحكم الفيديو: سيمون إيفانس.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر | kora online

وشارك علي الحبسي حارس الفريق الأول في التدريبات وهو مرتدياً قناع طبياً على موضع إصابته في الأنف.

صعد الزعيم لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد أن تغلب على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة دراماتيكية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين على استاد جامعة الملك سعود، أما في الدروي فيأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 15 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

ويؤدي الفريق الأول بنادي الهلال تدريبه عصر غدٍ السبت مراناً مغلقاً في محيط الرعب على أن تغادر بعدها بعثة الفريق إلى “المجمعة”.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر | kora online

وأجرى الفريق الأول بنادي الهلال تدريبه الرئيسي مساء اليوم الجمعة، وذلك استعداداً لملاقاة الفيحاء يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطبق جيسوس عدداً من الجمل التكتيكية خلال مناورة أقيمت على جزء من مساحة الملعب بمشاركة الدوليين بعد عودتهم من المشاركة معالمنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2019.

رابط مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين في يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019، على أرضية ملعب الملك سلمان بن عبدالعزيز على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة:

18:20 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

19:20 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

17:20 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر | kora online