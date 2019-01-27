اونلاين | يلا شوت - kora online | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء (دوري بلس) الدوري السعودي | اونلاين مباراة al hilal vs al fayhaa م

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يلا شوت - kora online | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء (دوري بلس) الدوري السعودي | اونلاين مباراة al hilal vs al fayhaa مباشر "دوري جميل"

سيكون فريق الهلال ضيفا قويا على نظيره فريق الفيحاء وذلك اليوم الاحد الموافق السابع والعشرين من شهر يناير لعام 2019 ميلاديا في تمام الساعة الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم ، مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء بث مباشر اليوم الأحد الموافق 27-1-2019 في الدوري السعودي لكرة القدم.

يلا شوت - kora online | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء (دوري بلس) الدوري السعودي | اونلاين مباراة al hilal vs al fayhaa مباشر "دوري جميل"

يتصدر فريق الهلال السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد سبعة وثلاثين نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه النصر ويرغب في تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الانفراد بالصدارة مع انتظار سقوط النصر ولو حتى فخ التعادل من اجل توسيع الفارق ويسعى البرتغالي خيسوس المدير الفني للزعيم للفوز اليوم وانتزاع ثلاث نقاط غالية، مشاهدة مباراة الهلال امام الفيحاء بث مباشر اليوم الأحد في الدوري السعودي.

اما فريق الفيحاء يتسلح في مباراة اليوم ضد العنيد فريق الهلال اليوم بعاملي الأرض والجمهور ويرغب في تحقيق الفوز وحصثد النقاط الثلاث حيث ياتي الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد خمس عشرة نقطة جمعها الفريق من الفوز في اربع مباريات وتعادل في ثلاثة لقاءات وتلقى الهزيمة في سبع مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا، مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اليوم الأحد في الدوري السعودي.

يلا شوت - kora online | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء (دوري بلس) الدوري السعودي | اونلاين مباراة al hilal vs al fayhaa مباشر "دوري جميل"

ومن المقرر كالعادة ان يتم مشاهدة مباراة الهلال vs الفيحاء في بث حصري مباشر على قناة السعودية الرياضية بدون تقطيع اليوم الأحد 27 يناير 2019 في الدوري السعودي.

يلا شوت - kora online | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء (دوري بلس) الدوري السعودي | اونلاين مباراة al hilal vs al fayhaa مباشر "دوري جميل"