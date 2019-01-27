اونلاين | بث مباشر الهلال والفيحاء دوري بلس كورة ستار الاسطورة| مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة لايف

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بث مباشر الهلال والفيحاء مشاهدة مباشرة الاسطورة Dawri Plus كورة ستار كورة أون لاين يلا شوت سيرفرات سريعة وجودة عالية، تنطلق اليوم مباراة الهلال والفيحاء إحدى مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وتُعد تلك المباراة الأولى للهلال بعد بطولة كأس آسيا التي يلعب فيها كامل العدد بعد عودة نجومه مع باقي نجوم المنتخب السعودي إلى المملكة بعد خروجهم من البطولة.

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يلتقي الهلال والفيحاء اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش، بينما يلعب الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المُكرمة، وتُنقل المباراة عبر قناتي KSA Sport 1 وdawri plus 1.

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مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر دوري بلس كورة ستار كورة أون لاين كورة جول الاسطورة، يقف الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي بسبعة وثلاثين نقطة بينما الفيحاء يأتي برصيد خمسة عشر نقطة في المركز الثالث عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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حقق الهلال نتائج جيدة في المباريات السابقة وفي بداية الدوري، حيث فاز في تسعة مباريات متتالية وجاء الفيصلي وأوقف سلسلة الانتصارات بتعادل مُثير لكنه فاز عليه في الكأس في مباراته السابقة ليُقصيه من البطولة.

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