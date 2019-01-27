اونلاين | دوري بلس hd اونلاين مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر KSA SPORTS الاسطورة يلا شوت حصري| الهلال ضد الفيحاء مباشر

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ننقل مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم بث مباشر دوري بلس HD، حيث يستضيف الفيحاء نادي الهلال زعيم الكرة السعودية في مواجهة كبيرة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية من أجل حصد الثلاث نقاط لكلا الفريقين، وسنضع لكم رابط بث مباشر مباراة الهلال ضد الفيحاء قبل بدايتها بدقائق من قناة KSA SPORTS.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء الأسطورة

يترقب الملايين من عشاق كرة القدم السعودية، مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي، والتي تبدأ في الساعة السادسة 20 دقيقة مساءا بتوقيت الرياض مساء اليوم الأحد الموافق السابع والعشرون من شهر يناير، الساعة الخامسة و20 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الهلال إلى تحقيق الانتصار والإحتفاظ بصدارة ترتيب المسابقة المحلية خاصةً بعد تعثره في الجولتين الماضيتين بالبطولة.

يلا شوت الهلال والفيحاء اليوم

قبل مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء، يتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة بعد مرور 16 جولة، فيما يأتي النصر في مركز الوصافة بفارق ثلاث نقاط فقط، أما الفيحاء منافس الهلال في تلك المباراة فإنه يحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

رابط مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء

ويأمل فريق الفيحاء تحقيق الفوز على ضيفه الهلال والعودة إلى سكة الانتصارات مُجدداً، خاصة بعد أن تلقى الخسارة أربع مرات في أخر خمس مواجهات بالدوري.

سنضع لكم رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي قبل بداية اللقاء بدقائق معدودة، متابعة ممتعة لكافة عاشقي مرة القدم في الوطن العربي.

واستعاد الهلال لاعبيه الدوليين المشاركين مع منتخب السعودية في أمم أسيا الأخيرة، والتي ودع منافساتها المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني في دور الستة عشر.