اونلاين | كورة alhilal HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء

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يواجه فريق الهلال مضيفه فريق الفيحاء في مساء يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 على أرضية ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز على الأراضي السعودية، وذلك في إطار الجولة السابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق الهلال طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها الزعيم، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، كما سقط فريق الهلال في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.

وينتظر فريق الهلال أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق الفيحاء، حيث يواجه فريق الهلال في المباراة الأولى مضيفه فريق الاتفاق في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الهلال ضيفه فريق الفتح في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الهلال مضيفه فريق الباطن في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين أيضاً، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الهلال وبين ضيفه فريق القادسية في البطولة ذاتها.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الهلال في هذه المباراة على النحو التالي: علي الحبسي / محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو / أندري كاريو / سالم الدوسري / بافيتيمبي غوميز.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق الفيحاء طعم الانتصار سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الفيحاء إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى دون أن يسقط تماماً في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الهلال مع مضيفه فريق الفيحاء عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك تحديداً في تمام الساعة 17:20 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وأيضاً في تمام الساعة 18:20 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأيضاً في تمام الساعة 19:20 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يواجه فريق الهلال مضيفه فريق الفيحاء في مساء يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 على أرضية ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز على الأراضي السعودية، وذلك في إطار الجولة السابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق الهلال طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها الزعيم، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، كما سقط فريق الهلال في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.

وينتظر فريق الهلال أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق الفيحاء، حيث يواجه فريق الهلال في المباراة الأولى مضيفه فريق الاتفاق في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الهلال ضيفه فريق الفتح في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الهلال مضيفه فريق الباطن في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين أيضاً، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الهلال وبين ضيفه فريق القادسية في البطولة ذاتها.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الهلال في هذه المباراة على النحو التالي: علي الحبسي / محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو / أندري كاريو / سالم الدوسري / بافيتيمبي غوميز.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق الفيحاء طعم الانتصار سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الفيحاء إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى دون أن يسقط تماماً في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الهلال مع مضيفه فريق الفيحاء عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك تحديداً في تمام الساعة 17:20 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وأيضاً في تمام الساعة 18:20 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأيضاً في تمام الساعة 19:20 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.