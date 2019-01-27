رياضة | مهاجم الإسماعيلي الجديد: أحلم بتحقيق لقب هداف الدوري مع الدراويش

قال أودا مارشال مهاجم فريق الإسماعيلي الجديد، إنه يحلم بالحصول على لقب هداف الدورى والمساهمة فى قيادة فريقى لتحقيق بطولة .

وانضم الهداف النيجيرى صاحب الــ6 أهداف لصفوف الفريق الأصفر ،قادما من نادى انبى سعيا لتعزيز الخط الهجومى للفريق.

وأضاف :”سعيد للغاية بالإنضمام للدراويش وأسعى من مباراة لأخرى لتثبيت أقدامى بالتشكيل الأساسى فى ظل المنافسة القوية بين عدد كبير من اللاعبين فى الخط الأمامى”.

وواصل :”الإسماعيلى يختلف عن الأندية الأخرى نظرا لحجم الجماهيرية الكبيرة التى يتمتع بها بجانب عشق المدينة بأكلمها لهذا الفريق”.

وأتبع الهداف النيجيرى :”لا أستحق الطرد فى المباراة الماضية ،لكن كرة القدم أحيانا تكون قاسية ،كنت أتمنى أن أكون متواجدا فى اللقاء المقبل أمام الاتحاد السكندرى”.

وأتم حديثه موجها رسالة لجماهير الإسماعيلى قائلا :”أنتم الداعم الأساسى لنا على تحقيق الانتصارات وننتظر منكم مزيد من الدعم والمؤازرة من أجل الوصول للأهداف المنتظرة والارتقاء بترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى”.