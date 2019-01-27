رياضة | ريال مدريد يستعد لتعديل عقد نجمه المتألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لتعديل عقد نجمه المتألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد الاسباني، سيقوم بتحسين عقد نجمه الشاب سيرجيو ريجيليون، في القريب العاجل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الاسبانية، فإنه خلال هذا الموسم لعب سيرجيو ريجيليون 701 دقيقة مع الفريق، حتى أصبح سيرجيو واحداً من العناصر المهمه لدى المدرب سانتياجو سولاري بالإضافة إلى ذلك تحسن الفريق دفاعياً عندما يشارك الشاب، أستقبل الفريق 4 أهداف عندما يلعب ريجيليون (هدف كل 201 دقيقة).

الجدير بالذكر أن عقد سيرجيو ريجيليون ينتهي يوم 30 يونيو 2020 والنادي يريد تجديد عقده وزيادة راتبه مكافأة للأداء والتضحية الذي يقدمه مع الفريق.