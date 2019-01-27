رياضة | خاص- مدرب المقاصة: أهلا بميدو جابر سيكون له دور كبير معنا.. ومن الصعب مشاركته أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- مدرب المقاصة: أهلا بميدو جابر سيكون له دور كبير معنا.. ومن الصعب مشاركته أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد منير عقيلة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على نجاح إدارة النادي الفيومي في التعاقد مع ميدو جابر لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عقيلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"بكل تأكيد ميدو إضافة قوية للفريق، وسيكون مفيد لنا في الفترة المقبلة".

وأضاف "الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق يحب نوعية اللاعبين أمثال ميدو والتي تتميز بـ"التكتيك" داخل الملعب، والاحترام خارجه، كما أنه من النوعية التي تنفذ تعليمات الجهاز الفني جيدا".

وتابع "ميدو سيكون له دور كبير مع الفريق، وسنساعده على استعادة مستواه الذي كان عليه قبل الانتقال إلى الأهلي قبل موسمين ونصف، ولكن يتطلب هذا الأمر أن يكون لديه الرغبة في ذلك".

وحول إمكانية الاستعانة به في المباراة المقبلة أمام الزمالك قال :"بكل صراحة من الصعب أن يتواجد في اللقاء المقبل، لأن هذه ليست فلسفة الكابتن طلعت يوسف، فاللاعب يحتاج على الأقل أسبوع لكي يندمج مع الفريق".

وهل طلب المدير الفني للمقاصة انضمام اللاعب قال :"نعم الكابتن طلعت هو من طلب التعاقد معه، وتحدث معه أكثر من مرة وأقنعه في الانضمام إلى النادي".

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة