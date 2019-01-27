رياضة | بعد انضمامه لأتلتيكو مدريد.. موراتا يتجاهل ريال مدريد بتصريح صادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انضمامه لأتلتيكو مدريد.. موراتا يتجاهل ريال مدريد بتصريح صادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب النجم الدولي الاسباني ألفارو موراتا، لاعب أتلتكيو مدريد الجديد، الذي انضم مؤخرًا قادمًا من صفوف فريق تشيلسي الانجليزي، عن سعادته البالغة بارتداء قميص الروخي بلانكوس.وقال موراتا المُنظم حديثاً لأتلتيكو مدريد خلال تصريحات صحفية: ”إنني سعيد للغاية، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ أيام، ما زال ينقص إجتياز الفحص الطبي ولكنني سعيد جداً وأتحرق شوقاً لبدء التدريبات مع زملائي”.
وأضاف موراتا : ”فترتك مع ريال مدريد ؟ من الطبيعي أن تدور بعض الأفكار في رؤوس الناس لكنني من ناحيتي أعلم ماذا ينبغي أن أفعل”.
واختتم مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق بقوله: ”من يعرفونني يعلمون تاريخي وماذا يعني بالنسبة لي إنتقالي لأتلتيكو مدريد الآن، الماضي أصبح من الماضي ولا يمكن تغييره لكنني فخور به أيضاً”.
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