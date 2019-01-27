رياضة | رسميا.. جارديم مديرا فنيا لموناكو خلفا لتيري هنري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. جارديم مديرا فنيا لموناكو خلفا لتيري هنري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مرور 100 يوما فقط على رحيله، عاد ليوناردو جارديم مديرًا فنيًا جديدًا لموناكو الذي أعلن عن عودته يوم الجمعة الماضية.

وأكدت تقارير صحفية أن خورخي مينديز وكيل الأعمال هو المسؤول عن عودة جارديم إلى موناكو بعد الضغط على دميتري ربولوفليف المالك الروسي للنادي للفرنسي.

وأشارت التقارير إلى أن مينديز استغل توتر العلاقة بين مالك موناكو وتيري هنري المدير الفني السابق للفريق، حيث لم يعد دميتري ربولوفليف يدعمه.

وذكرت التقارير أن جارديم سيحصل على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو خلال ثلاثة مواسم بعدما رفض المدرب العائد من جديد عرضين للعمل في الصين وفي المملكة العربية السعودية.

وأفادت التقارير بأن نادي إنجليزي كان قد فاوض جارديم ولكن لم يتم إرسال أي عرض له.