رياضة | رسميا.. جارديم مديرا فنيا لموناكو خلفا لتيري هنري

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بعد مرور 100 يوما فقط على رحيله، عاد ليوناردو جارديم مديرًا فنيًا جديدًا لموناكو الذي أعلن عن عودته يوم الجمعة الماضية.
وأكدت تقارير صحفية أن خورخي مينديز وكيل الأعمال هو المسؤول عن عودة جارديم إلى موناكو بعد الضغط على دميتري ربولوفليف المالك الروسي للنادي للفرنسي.
وأشارت التقارير إلى أن مينديز استغل توتر العلاقة بين مالك موناكو وتيري هنري المدير الفني السابق للفريق، حيث لم يعد دميتري ربولوفليف يدعمه.
وذكرت التقارير أن جارديم سيحصل على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو خلال ثلاثة مواسم بعدما رفض المدرب العائد من جديد عرضين للعمل في الصين وفي المملكة العربية السعودية.
وأفادت التقارير بأن نادي إنجليزي كان قد فاوض جارديم ولكن لم يتم إرسال أي عرض له.
رسميا.. موناكو الفرنسي يعلن إقالة تيري هنري وعودة جارديم
أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم الجمعة، رسمياً إقالة تيري هنري من تدريب الفريق وعودة ليوناردو جارديم المدرب السابق.
ووقعت إدارة نادي موناكو عقداً لمدة عامين ونصف مع جارديم، وسيتولى المهام الفنية للفريق بدايةً من يوم الأحد المقبل.
وأوضح النادي في بيان رسمي: "قرار إقالة المدرب ليوناردو جارديم كان سابق لأوانه، لقد كان واحد من المدربين الذي صنعوا التاريخ في موناكو، واليوم يسعدنا القول أن القصة لم تنته بعد".
وتابع: "تيري هنري هو أسطورة كرة القدم لكن الظروف المعاكسة ، وخاصة الإصابات العديدة للاعبين، لم تسمح له بإخراج الفريق بفاعلية وسرعة من الأزمة. نود أن نشكر تيري هنري على مواجهة هذا التحدي وقبول تدريب فريقه الأم خلال وقت عصيب".
وأكمل: "ربما استغرق الأمر وقتًا أطول لتنفيذ ما كان مخططًا له. لسوء الحظ ، ليس لدينا الوقت وعلينا التصرف والرد على الفور. لهذا السبب اتخذنا قرارًا بإنهاء تعاوننا مع تيري هنري".
جدير بالذكر أن نادي موناكو يحتل حالياً المركز التاسع عشر في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة.
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