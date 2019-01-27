رياضة | رسميا.. مصر المقاصة يعلن مدة تعاقده مع ميدو جابر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مصر المقاصة يعلن مدة تعاقده مع ميدو جابر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادى مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام مع ميدو جابر لاعب فريق الكرة بالأهلي ، لمدة 3 مواسم ونصف بداية من الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع اللاعب على عقود انضمام لمصر المقاصة ظهر اليوم الأحد في حضور اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي والدكتور عصام سراج مدير الاستثمار والتعاقدات التجارية بالمقاصة ووليد عبدالهادي وكيل اللاعب وتم التوقيع في مقر شركة المقاصة.

وأشاد اللواء محمد عبد السلام بصفقة ميدو جابر في ظل خبرات اللاعب والامكانيات والقدرات الفنية والمهارية التى يمتلكها خاصة أنه لاعب سابق في المقاصة وسبق له التألق والانسجام مع الفريق مما يعد إضافة قوية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف عبد السلام ، أن صفقة ميدو جابر تمت بنجاح في ظل العلاقات الجيدة والمتميزة بين ادارة المقاصة ومسئولى الأهلي.

ومن المقرر أن يتسلم الدكتور عصام سراج الاستغناء الخاصة بميدو جابر من مسئولي الاهلي، وسيقوم وليد هويدي مدير الكرة بقيد اللاعب في قائمة المقاصة ليحق له المشاركة في مباراة المقاصة أمام الزمالك المقرر اقامتها بعد غد الثلاثاء بالدوري ولكن قرار الانضمام للتشكيل يرجع لرؤية وقرار طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

ميدو جابر في مصر المقاصة