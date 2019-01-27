رياضة | رسميا.. مصر المقاصة يعلن مدة تعاقده مع ميدو جابر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مصر المقاصة يعلن مدة تعاقده مع ميدو جابر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعاقد نادى مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام مع ميدو جابر لاعب فريق الكرة بالأهلي ، لمدة 3 مواسم ونصف بداية من الانتقالات الشتوية الجارية.
ووقع اللاعب على عقود انضمام لمصر المقاصة ظهر اليوم الأحد في حضور اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي والدكتور عصام سراج مدير الاستثمار والتعاقدات التجارية بالمقاصة ووليد عبدالهادي وكيل اللاعب وتم التوقيع في مقر شركة المقاصة.
وأشاد اللواء محمد عبد السلام بصفقة ميدو جابر في ظل خبرات اللاعب والامكانيات والقدرات الفنية والمهارية التى يمتلكها خاصة أنه لاعب سابق في المقاصة وسبق له التألق والانسجام مع الفريق مما يعد إضافة قوية خلال المرحلة المقبلة.
وكشف عبد السلام ، أن صفقة ميدو جابر تمت بنجاح في ظل العلاقات الجيدة والمتميزة بين ادارة المقاصة ومسئولى الأهلي.
ومن المقرر أن يتسلم الدكتور عصام سراج الاستغناء الخاصة بميدو جابر من مسئولي الاهلي، وسيقوم وليد هويدي مدير الكرة بقيد اللاعب في قائمة المقاصة ليحق له المشاركة في مباراة المقاصة أمام الزمالك المقرر اقامتها بعد غد الثلاثاء بالدوري ولكن قرار الانضمام للتشكيل يرجع لرؤية وقرار طلعت يوسف المدير الفني للفريق.
ميدو جابر في مصر المقاصة
أنهى نادي الأهلي اتفاقه مع مصر المقاصة على بيع ميدو جابر لاعب الأول إلى الفريق الفيومي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.
ولعبت رغبة ميدو جابر دورًا كبيرًا في إنهاء الصفقة لصالح المقاصة لأن اللاعب تمسك بالعودة إلى فريقه السابق ورفض الإعارة.
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نجم الأهلي خارج القائمة الإفريقية
أصبح محمود وحيد ظهير أيسر النادي الأهلي هو الأقرب لعدم دخول القائمة الإفريقية للفريق بعد قيد 28 لاعبًا حتى الآن.
وينوي مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عدم ضم محمود وحيد واختيار صالح جمعة وعمرو جمال لإكمال القائمة الإفريقية لحاجته للثنائي الأخير بعد استعادة علي معلول في مركز الظهير الأيسر الذي يشغل وحيد.
ويحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقعدين الأخيرين في القائمة الإفريقية عقب مباراة وادي دجلة المقرر لها مساء غد الإثنين في الجولة الــ 20 من منافسات الدوري المصري.
ويعقد مارتن لاسارتي المدير الفني جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المعاون من أجل تحديد اسمي المقعدين الأخيرين في القائمة الإفريقية، حيث ينتظر الجهاز الفني اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد بنهاية الشهر الجاري؛ لحسم هذا الملف.
وكان الجهاز الفني قد قام بقيد رمضان صبحي وياسر إبراهيم وحسين الشحات قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في افتتاح مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قبل أن يقوم بقيد الثنائي حمدي فتحي وجونيور أجايي، قبل مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ليتبقى مقعدان شاغران في القائمة الإفريقية يتم حسمهما عقب مباراة وادي دجلة المقرر لها مساء غد الإثنين.
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