رياضة | طنطا يوزع الحلوى قبل لقاء الحمام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يوزع الحلوى قبل لقاء الحمام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ملعب نادي طنطا الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الحمام اليوم بالجولة السادسة عشرة بالمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني، توزيع إدارة نادي طنطا، "حلويات" على الجمهور والشرطة والأمن في ملعب المباراة وعلي بوابة الدخول، وذلك لذكري 25 يناير "عيد الشرطة".

كما تم توزيع الحلويات علي جماهير طنطا والتي حضرت لمؤازرة الفريق، وقام الجماهير بتوجيه التحية للشرطة، وبدأ اللقاء بوقوف الحكم دقيقة حداد علي روح "عم ميمي" كبير مشجعي جماهير طنطا، بعد مطالبة الجماهير بالدقيقة حداد.

ويخوض طنطا المباراة في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن الرجاء المتصدر، بينما يحل الحمام في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.