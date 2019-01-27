رياضة | كيف تحول صلاح من لاعب إلى "سيكرت سانتا" في انجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تحول صلاح من لاعب إلى "سيكرت سانتا" في انجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كان عليه اولًا أن يبدء بذاته حتى يكون مثال يحتذى به من قبل هؤلاء الشباب فغاب الفرعون وأغلق جميع حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وبعد يومين كاملين عاد الفرعون في ثوبه الجديد وهو مليء بالشغف والحماس لمقابلة الجماهير.
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