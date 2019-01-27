رياضة | كيف تحول صلاح من لاعب إلى "سيكرت سانتا" في انجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تحول صلاح من لاعب إلى "سيكرت سانتا" في انجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلاً عن السعودية نيوز 365 - بعدما وعد الفرعون المصري أهالي المدينة بأنه سيكون عام التواصل الحقيقي وكعادته وحتى يحث الجميع على أهمية التواصل والخروج من خلف شاشة الهاتف لمقابلة العالم ومشاركة اللحظات الجميلة مع الطبيعة بكل ما فيها. كان عليه اولًا أن يبدء بذاته حتى يكون مثال يحتذى به من قبل هؤلاء الشباب فغاب الفرعون وأغلق جميع حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وبعد يومين كاملين عاد الفرعون في ثوبه الجديد وهو مليء بالشغف والحماس لمقابلة الجماهير.

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