رياضة | مبابي يتبرع بأمواله للبحث عن إميليانو سالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يتبرع بأمواله للبحث عن إميليانو سالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن لفتة إنسانية لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والتي تبرع فيها بأمواله من أجل مواصلة البحث عن إميليانو سالا لاعب نانت الفرنسي المفقود.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي قرر التبرع بمبلغ 300 ألف يورو صباح اليوم لعائلة إميليانو سالا لمواصلة البحث عنه بعد أن توقفت الشرطة عن البحث عنه في الساعات الماضية.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن مبابي ليس أول لاعب من باريس يتبرع للبحث عن سالا بل تبرع رابيو زمليه يوم أمس بمبلغ 25 ألف يورو.

وأشارت ليكيب إلى أن تبرع رابيو يوم أمس دفع العديد من اللاعبين المشاركين في الدوري الفرنسي للتبرع، أبرزهما ثنائي مارسيليا لوكاس أوكامبوس الذي تبرع بمبلغ 5 آلاف يورو وديمتري باييه بمبلغ 10 آلاف يورو.