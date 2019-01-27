شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة "مافيا" الحضري يوجه رسالة لحراس المنتخب قبل كأس الأمم والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أنتشرت في الأيام القليلة الماضية أغنية "مافيا" التي أصدرها الفنان المصري محمد رمضان ردّا على منتقدي الأعمال التي يقدمها وعلى حياته بشكل عام، ونجح في جلب تعاطف الجماهير معه بشكل كبير.

وأصبحت الأغنية تردد على لسان جميع الطبقات في مصر ولكن دومًا ما تختلف ردة الفعل بين شخص و آخر فدائما ما نجد إنقسام فمنهم من يحب أن يظل دائما تحت ميكرسكوب الإعلام ومنهم من يعلم أن الشهرة فترة وتنتهي فهي لا تدوم.

ولكن عندما نتحدث عن الراقص فوق العارضة، عصام الحضري وكيف بكلمات بسيطة كتبها على صورة نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي وهو مرتديًا ملابس سوبر مان ودون عليها"سوبر حضري" فجاء في أذهان الجماهير مباشرة أنها رسالة موجهة إلى حراس مرمي المنتخب.

وكأنه يقول لهم " أنا اللي برسم الطريق وانتو اللي بتمشوا عليه" نظرًا لأقتراب بطولة الأمم الإفريقية والمقرر إنطلاقها في الأراضي المصرية وأيضًا بسبب الخبرة التي يتمتع بها الحضري.

فهو من أهم لاعبي جيل الثلاثية الذين حققوا إنجازات كبيرة سواء على الصعيد المحلي أو مع منتخب مصر ونظرًا لأن تلك البطولة سيشاهدها الحضري من خلف الأسوار كمشجع وليس كمشارك.

ولذلك قرر الحضري أن يعيش تلك اللحظة على طريقته الخاصة بأنه مازال محافظًا على لياقته البدنية وشبه نفسه بأنه "سوبر مان".