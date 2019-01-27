شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يساهم في إقناع دي يونغ للانتقال لبرشلونة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - كشفت صحيفة الأس المدريدية، أن لاعب برشلونة السابق نيمار دا سيلفا، قدم خدمة كبيرة للبارسا في إقناع دي يونغ للأنضمام للفريق الكتالوني.
وقالت الأس: أن مسؤولي برشلونة بقيادة رئيس بارتوميو، قاموا بعرض رسائل "واتس اب" من نيمار، والذي يرغب في العودة للنادي الكتالوني مرة أخري بعد رحيله لباريس.
وأضافت: أن بارتوميو أستخدم هذا في محاولة منه لإقناع دي يونغ بإختيار البارسا عن باريس، ونجحوا في ذلك.
وأوضحت: أن هذا الأمر عاملًا رئيسيًا في إقناع اللاعب الهولندي بالموافقة علي عرض برشلونة، وأن إختيار باريس غير جيد لمستقبله.
ونجح برشلونة في خطف دي يونغ من أنياب إدارة باريس سان جيرمان، بمبلغ 75 مليون يورو، و 11 مليون يورو كمتغيرات، بدءًا من الصيف المقبل لمدة 5 مواسم.
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