شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إعلان محمد صلاح الجديد والان مع التفاصيل
السعودية نيوز365- ظهر الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في إعلان شركة dhl العالمية، وجاء في مضمون الإعلان مخاطبة الشباب من أجل التخلي عن مواقع التواصل الإجتماعي وأهمية إعادة التواصل بالعالم من جديد.
وفتح محمد صلاح جميع حساباته عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالأمس بعد غياب دام لمدة يومين كاملين من أجل الإعلان عن الحملة الجدية التابعة لشركة الشحن.
محمد صلاح يغرد منفردّا بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي
انفرد المصري محمد صلاح نجم ليفربول بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد تسجيله لهدفين في مرمى كريستال بالاس خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البريميير ليج.
ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الموسم الحالي إلى 16 هدفًا لينفرد بصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي بفارق هدفين عن بيير أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام ولكل منهما 14 هدفًا.
ونجح محمد صلاح في الوصول إلى هدفه الـ50 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 48 هدفًا منهما مع ليفربول، وهدفين مع تشيلسي.
وأصبح صلاح هو رابع أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 في تاريخ الدوري الإنجليزي حيث يسبقه أندي كول وآلان شيرار ورود فان نيستلروي.
محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم
كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.
وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.
قائمة أغلى اللاعبين في العالم
كيليان مبابى 200 مليون يورو
نيمار جونيور 180 مليون يورو
ليونيل ميسى 160 مليون يورو
محمد صلاح 150 مليون يورو
هارى كين 150 مليون يورو
أنطوان جريزمان 150 مليون يورو
كيفين دى بروين 150 مليون يورو
إدين هازارد 150 مليون يورو
فيليب كوتينيو 140 مليون يورو
رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو
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