شكرا لقرائتكم خبر عن كريستال بالاس يستعيد خدمات مهاجمه السابق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعلن نادي كريستال بالاس عبر موقعه الرسمي، عن عودة المهاجم باكاري ساكو، إلي صفوفه مرة أخري، لمدة 6 أشهر.

وكان المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا، قد رحل عن الفريق مجانًا، وانتقل إلي ويست بروميتش ألبيون الذي يلعب في الدرجة الثانية، الموسم الماضي.

وعاد المهاجم المالي مجددًا إلي صفوف فريقه القديم، بعقد قصير الأمد لمدة 6 أشهر فقط.

ولعب المهاجم السابق لسانت إتيان الفرنسي، في صفوف كريستال بالاس لمدة 3 مواسم، قادمًا من وولفرهامبتون، وذلك خلال عامي 2015 حتي 2018.