شكرا لقرائتكم خبر عن روسيل يخطط للترشح لرئاسة برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قرر رجل الأعمال الكتالوني خوان روسيل، الترشح لأنتخابات نادي برشلونة الإسباني، خلال الأنتخابات المزمع إقامتها في عام 2021.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن المدير التنفيذي السابق للنادي الكتالوني، يقوم بتحركات سرية، من أجل خوض الأنتخابات في عام 2021.

وأضافت الموندو: يخطط روسيل البالغ من العمر 62 عامًا، لتقدم أوراق ترشحه بعد عامين، حيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي جوزيف ماريا بارتوميو.

ويتولي بارتوميو رئاسة برشلونة من صيف 2015 لمدة ست سنوات، حتي صيف 2021.