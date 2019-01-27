شكرا لقرائتكم خبر عن عدة عوامل تقرب دي ليخت من برشلونة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - أفادت صحيفة الماركا الإسبانية، أن ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمستردام الهولندي، قريب من برشلونة الإسباني.
وأشارت الماركا: هناك عدة عوامل تجعل برشلونة الأقرب لضم الهولندي دي ليخت عن أي نادي أخر.
وأوضحت: فهو يحظي بأهتمام كبير من الإدارة الفنية في برشلونة، بالإضافة إلي حديثه مؤخرًا عن رغبته في الأنضمام إلي النادي الكتالوني.
وأتمت: أن رغبة دي ليخت هي الأستمرار في اللعب بجانب زميله دي يونغ، الذي يعد أقرب صديق له في أياكس.
وكان دي يونغ أنضم للبلوجرانا الأسبوع الماضي، لمدة 5 مواسم بدءًا من الصيف المقبل، مقابل 86 مليون يورو.
يذكر أن العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد مع دي ليخت خلال الصيف المقبل، منها مانشستر سيتي ويوفينتوس.
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