شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن تحمل تركي أل الشيخ تكاليف صفقة بو طيب والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحمل المستشار تركي أل الشيخ مالك بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تكاليف صفقة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض. ووجه رئيس الزمالك الشكر لتركي أل الشيخ بعد أن تكفل براتب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، بالأضافة للثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، مضيفا أنه سيتكفل أيضا بتكاليف راتب لاعب الفريق الجديد خالد بو طيب. وكان الزمالك أعلن تعاقده مع خالد بو طيب لمدة 3 مواسم ونصف قادما من مالاتيا سبور التركي مقابل مليون و500 ألف يورو.

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