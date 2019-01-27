المسابقات: غرامات بالجملة ضد الزمالك.. وإيقاف التوأم

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قرارات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري برئاسة عامر حسين التي شهدت إيقاف العديد من المدربين واللاعبين بسبب المخالفات والتعرض للبطاقات الحمراء في المباريات

اجتمعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بالجزيرة، لاتخاذ قرارات وعقوبات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان أبرزها توقيع غرامة مالية على السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك قدرها 15 ألف جنيه لعدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز التي جمعتهما بالدوري، بينما قررت اللجنة إيقاف كل من التوأم حسام وإبراهيم حسن للطرد، نفس الأمر بالنسبة لعبد الله جمعة لاعب الزمالك.

كما تم إيقاف سيدو ميرجانيسكي المدير الفني للإسماعيلي مباراة للطرد لدخول الملعب بدون إذن في مباراة فريقه أمام بتروجت، وإيقاف أوداه مارشال لاعب الإسماعيلي مباراة للطرد لسابق إنذاره، وإيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن مباراة بسبب الطرد في مباراة الزمالك وبيراميدز للاعتراض على قرارات الحكم. وجاءت قرارات لجنة

كما تم إيقاف سيدو ميرجانيسكي المدير الفني للإسماعيلي مباراة للطرد لدخول الملعب بدون إذن في مباراة فريقه أمام بتروجت، وإيقاف أوداه مارشال لاعب الإسماعيلي مباراة للطرد لسابق إنذاره، وإيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن مباراة بسبب الطرد في مباراة الزمالك وبيراميدز للاعتراض على قرارات الحكم. وجاءت قرارات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري برئاسة عامر حسين كالآتي:



- إيقاف عبد الله جمعة لاعب فريق نادي الزمالك مباراة بسبب الطرد الذي تعرض له في لقاء نادي بيراميدز.



- إيقاف ثنائي الإنتاج الحربي موسى دياوارا، وعبد الرحمن رمضان بسبب الطرد لسابق إنذارهما.



- إيقاف سيدو ميرجانيسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مباراة للطرد لدخول الملعب بدون إذن في مباراة فريقه أمام بتروجت، وإيقاف أوداه مارشال لاعب الإسماعيلي مباراة للطرد لسابق إنذاره.



- تغريم نادي الزمالك عشرة آلاف جنيه لقذف الكرة داخل الملعب لإفساد هجمة للمنافس، وغرامة أخرى قدرها 20 ألف جنيه لقيام جماهير نادي الزمالك بالسباب ضد المدير الفني لبيراميدز حسام حسن وتوأمه إبراهيم، وإلقاء زجاجات داخل الملعب عليهما.



- تغريم كريستيان جروس المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 15 ألف جنيه لتخلفه عن حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز.



- تغريم نادي الإنتاج الحربي خمسة آلاف جنيه لإحماء اللاعبين في غير الأماكن المخصصة للإحماء، في مباراته مع نادي الداخلية الرياضي.



- تغريم نادي الداخلية خمسة آلاف جنيه لإحماء اللاعبين في غير الأماكن المخصصة للإحماء، وغرامة أخرى قدرها خمسة آلاف جنيه لاعتراض الجهاز الفني بصورة جماعية على الحكم.



- تغريم محمد عبد الله المدرب العام للإنتاج الحربي خمسة آلاف جنيه لنزوله أرض الملعب. يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، يأتي خلفه فريق بيراميدز المدجج بالنجوم في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، أما الأهلي فهو في المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة أي بينه وبين الزمالك المتصدر 12 نقطة وبينه وبين بيراميدز 9 نقاط، يتبقى للمارد الأحمر 5 مباريات مؤجلة بسبب انشغاله في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وانتهت مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالنتائج التالية: المقاولون العرب - النجوم (2-2) بيراميدز - طلائع الجيش (3-1) حرس الحدود - الجونة (1-2) سموحة - إنبي (0-0) الإنتاج الحربي - الداخلية (2-2) بتروجت - الإسماعيلي (0-1) مصر المقاصة - الأهلي (0-3) الزمالك - بيراميدز (3-3) مؤجلة من الجولة التاسعة المصري البورسعيدي -المقاولون العرب (1-0) مؤجلة من الجولة العاشرة يذكر أن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز ستبدأ الأربعاء الموافق 30 يناير الجاري بمواجهة إنبي والمقاولون العرب في السابعة مساء على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

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