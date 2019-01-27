انت الان تتابع بيراميدز يحسم الجدل حول رحيل مجدي قفشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

أكد نادي بيراميدز أن محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أنه ليس للبيع، وجاء ذلك ردا على التقارير الصحفية التي ربطت اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، التي تنتهي بعد أيام قليلة، في ظل المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع فريقه، بعد انضمامه لفريق (الأسيوطي سابقًا) قادمًا من فريق إنبي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 40 مليون جنيه، بعد تصارع مع القطبين الأهلي والزمالك، وكتب النادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قفشة ليس للبيع، ولن يفرط فيه النادي».

وارتبط اسم قفشة الفترة الماضية بالرحيل عن النادي والذهاب إلى الزمالك في ظل رغبة تركي آل الشيخ مالك الفريق في تدعيم بيراميدز بلاعبين من الزمالك. وذكر آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية عقب تعادل الزمالك وبيراميدز بثلاثة أهداف لكل منهما، على رغبته في ضم عبد الله جمعة أو طارق حامد أو محمود عبد العزيز مقابل