الان تتابع سحب بطولة العالم للسباحة من ماليزيا .. بسبب “إسرائيل” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سحبت اللجنة البارالمبية الدولية حق استضافة ماليزيا لبطولة العالم للسباحة 2019 بسبب منع دولة الاحتلال الإسرائيلي من المشاركة.

وقالت اللجنة، في بيان صدر اليوم، “سحبت اللجنة الدولية البارالمبية حق استضافة ماليزيا بطولة العالم للسباحة البارالمبية والتي كان من المقرر عقدها في كوتشينغ بين 29 يوليو و4 أغسطس”.

وأضاف البيان أن “القرار اتخذ من قبل مجلس إدارة اللجنة في اجتماعه في لندن بعد أن فشلت وزارة الداخلية الماليزية في توفير الضمانات اللازمة التي تمكن السباحين الإسرائيليين من المشاركة، دون التعرض للتمييز، وهذا يشمل الامتثال الكامل لبروتوكولات اللجنة المتعلقة بالأناشيد والأعلام، وتوفير تأشيرات الدخول عند الحاجة”.

وكان وزير الخارجية الماليزي أعلن، في وقت سابق، أن بلاده لن تستضيف أية فعاليات جديدة تشارك فيها إسرائيل، مؤكدا أنه تم منع سباحين إسرائيليين من المشاركة في مسابقة مقبلة.

وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد، في تصريح سابق، إن السباحين الإسرائيليين لن يسمح لهم بالمشاركة في مسابقة ستجري في وقت لاحق من هذا العام في ولاية ساراواك الشرقية والتي ستحدد المتأهلين للمشاركة في بطولة طوكيو 2020 للألعاب البارالمبية.