شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن مفاجأة بخصوص المهاجم المغربي «بوطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس نادي الزمالك أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مالك نادي بيراميدز، سيتحمل قيمة صفقة المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق الجديد، الذي ظهر للمرة الأولى في مباراة بيراميدز الماضية.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، وكذلك عبر فيديو نشره الموقع، إن علاقته بتركي آل الشيخ جيدة للغاية، قائلًا: «الحمدلله المباراة عدت على خير، وعلاقتنا بالسيد تركي محترمة، وزي ما قولت قبل كده، اللي جاب المدرب هو تركي، واللي جاب ساسي هو تركي، واللي جاب حمدي النقاز هو تركي، وإن شاء الله هايدفع فلوس خالد بوطيب».

وكان رئيس الزمالك أعلن، في المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعب، أن عقده يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم بمليون ونصف المليون يورو.

وأضاف أن قيمة الصفقة كاملة من خزانة نادي الزمالك دون دعم من الخارج، رغم عرض تركي آل الشيخ التدخل ودعمها، لكن النادي قدم له الشكر على مبادرته.