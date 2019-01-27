تغريم الزمالك 10 آلاف جنيه لإفساد هجمة بيراميدز وإيقاف حسام حسن مباراة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تغريم جروس المدير الفنى للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضوره المؤتمر الصحفى عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك مباراة للطرد لسابق إنذاره، بالإضافة إلى تغريم الفريق الأبيض عشرة آلاف جنيه لقذف الكرة داخل الملعب لإفساد هجمة للمنافس، وغرامة أخرى قدرها 20 ألف جنيه لقيام جماهير الزمالك بالسباب ضد المدير الفنى لبيراميدز وإلقاء زجاجات داخل الملعب.

كما قررت المسابقات إيقاف حسام حسن، المدير الفنى السابق لبيراميدز، وإبراهيم حسن مدير الكرة، مباراة للطرد للاعتراض على الحكم.

وعلى مستوى فريق الإنتاج الحربى، تم تغريم النادى خمسة آلاف جنيه لإحماء اللاعبين فى غير الأماكن المخصصة للإحماء فى مباراته مع الداخلية، مع إيقاف عبد الرحمن رمضان موسى وموسى دياوارا، لاعبى الفريق، مباراة للطرد لسابق إنذارهما فى ذات المباراة، وتغريم محمد عبد الله المدرب العام للإنتاج الحربي خمسة آلاف جنيه لنزوله أرض الملعب.

وقررت اللجنة أيضاً تغريم نادى الداخلية خمسة آلاف جنيه لإحماء اللاعبين فى غير الأماكن المخصصة للإحماء، وغرامة أخرى قدرها خمسة آلاف جنيه لاعتراض الجهاز الفنى بصورة جماعية على الحكم.

ومن بين القرارات أيضا إيقاف سيدو ميرجانيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، مباراة للطرد لدخول الملعب دون إذن فى مباراة فريقه أمام بتروجت، وإيقاف أوداه مارشال لاعب الإسماعيلى مباراة للطرد لسابق إنذاره.

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