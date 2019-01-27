شكرا لقرائتكم رسميًا.. المقاصة يعلن ضم ميدو جابر من الأهلي 3 مواسم ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد نادى المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع ميدو جابر لاعب فريق الكرة بالأهلي ، لمدة 3 مواسم ونصف بداية من انتقالات يناير الجاري .

وقام ميدو جابر ، بالتوقيع ظهر اليوم الأحد ، على عقود انضمامه للمقاصة مع اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي ، والدكتور عصام سراج مدير الاستثمار والتعاقدات التجارية بالمقاصة،ووليد عبدالهادي وكيل اللاعب وتم التوقيع في مقر شركة المقاصة.

وأشاد اللواء محمد عبد السلام ، بصفقة ميدو جابر ، في ظل خبرات اللاعب والامكانيات والقدرات الفنية والمهارية التى يمتلكها ، خاصة انه لاعب سابق في المقاصة وسبق له التألق والانسجام مع الفريق مما يعد اضافة قوية خلال المرحلة المقبلة .

وكشف عبد السلام ، أن صفقة ميدو جابر تمت بنجاح في ظل العلاقات الجيدة والمتميزة بين ادارة المقاصة ومسئولى الاهلي.

ومن المقرر ان يتسلم الدكتور عصام سراج الاستغناء الخاص بميدو جابر من مسئولي الاهلي، وسيقوم وليد هويدي مدير الكرة بقيد اللاعب في قائمة المقاصة ليحق له المشاركة في مباراة المقاصة امام الزمالك المقرر اقامتها بعد غد الثلاثاء بالدوري ولكن قرار الانضمام للتشكيل يرجع لرؤية وقرار طلعت يوسف المدير الفني للفريق.



انتقال ميدو جابر للمقاصة



انتقال ميدو جابر للمقاصة