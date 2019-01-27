شكرا لقرائتكم التاريخ يدعم ريال مدريد ضد إسبانيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره إسبانيول في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "ليجا".

ويسعي ريال مدردي لمواصلة صحوته بعد انتصاره الأخير علي إشبيلية بهدفين نظفين، عي أمل تقليص الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر والتشبث بفرصة المنافسة علي التتويج بالليجا.

ونستعرض أهم الأرقام من تاريخ مواجهات ريال مدريد وإسبانيول:

- اسبانيول انتصر في مرة واحدة فقط من آخر 22 لقاء ضد ريال مدريد في مسابقة الليجا (18 خسارة ، 3 تعادل) ، لم يسجل في 15 منها.

- الفوز الوحيد لإسبانيول جاء في الموسم الماضي بنتيجة (1-0).

- اسبانيول انتصر في لقاء واحد من آخر 4 لقاءات خاضها على ملعبه في الليجا.

- ريال مدريد انتصر في 2 من آخر 3 مواجهات لعبها خارج أرضه في الليجا (تعادل 1).

- مثل عدد انتصاراته في الـ10 مباريات التي سبقت (خسر 5 ، تعادل 3).

- ساهم ايسكو بـ4 من آخر 5 أهداف سجلها ريال مدريد ضد اسبانيول في الليجا، سجل هدفين وصنع هدفين.

- ساهم كريم بنزيما بـ5 أهداف في آخر 8 مواجهات ضد اسبانيول في الليجا، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

- روبي (مدرب اسبانيول) واجه ريال مدريد في 3 لقاءات في مسابقة الليجا، خسر فيها جميعها ، كل خسارة مع فريق مختلف (ليفانتي ، خيخون و اسبانيول).