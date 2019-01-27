شكرا لقرائتكم عبد الشافي ضمن قائمة الأكثر مشاركة في الدوري السعودي 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق المصري محمد عبد الشافى المحترف فى نادي الاهلي السعودي رقماً مميزاً بعد مرور 16 جولة على إنطلاق النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي. وتواجد محمد عبد الشافى ضمن قائمة ضمت 5 لاعبين شاركوا في جميع دقائق اللعب مع أنديتهم بإستثناء حراس المرمى فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي. ويعد محمد عبد الشافى ومحمد كنو الثنائي العربي الوحيد الذي شارك في جميع دقائق اللاعب بمسابقة الدوري السعودي هذا الموسم فيما تواجد 3 أجانب بالقائمة. ويحل الاهلى ضيفاً على التعاون في السابعة والربع مساء غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ 17 من منافسات الدوري السعودي. ويحتل الاهلى المركز الرابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق 10 نقاط.

اكثر 5 لاعبين مشاركة في الدوري السعودي

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