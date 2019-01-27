شكرا لقرائتكم سيارة شرطة تنقذ مباراة المحلة والرجاء من الإلغاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد تأخر دام 15 دقيقة انطلقت مباراة غزل المحلة والرجاء المطروحي بدورى القسم الثانى عقب وصول طاقم التحكيم الخاص بالمباراة بقيادة محمد عادل .

ووصل طاقم التحكيم بعد تدخل اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار الغربية والذي أرسل سيارة شرطة لتسهيل وصول الحكام لاستاد غزل المحلة .

وتشهد المباراة حضور جماهيري مكثف من جانب جماهير غزل المحلة وجماهير الرجاء وذلك في المباراة التي يحتاج فيها المحلة للفوز من اجل اعتلاء صدارة المجموعة

ولم يتواجد طاقم تحكيم اللقاء فى الموعد المحدد لانطلاق مباراة غزل المحلة والرجاء المقرر لها الثانية والنصف ظهرا مما تسبب في أزمة كبري حيث لم يتواجد الحكم أو معاونيه داخل استاد غزل المحلة فى التوقيت المحدد قبل انطلاق اللقاء رغم أهميته .

وأجرى محمد السباعي مراقب الحكام اتصالا هاتفيا بلجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة من أجل حل الأزمة على وجه السرعة وإنقاذ المباراة من الإلغاء بعد تأخر موعد انطلاقها بسبب هذه الأزمة .

كما يشهد محيط استاد غزل المحلة تشديد أمنى غير مسبوق من جانب مديرية أمن الغربية بسبب السماح لجماهير المحلة والرجاء بالدخول للمباراة .



وصول طاقم مباراة غزل المحلة والرجاء بعد تأخرهم 12 دقيقة



وصول طاقم مباراة غزل المحلة والرجاء بعد تأخرهم 12 دقيقة



وصول طاقم مباراة غزل المحلة والرجاء بعد تأخرهم 12 دقيقة



وصول طاقم مباراة غزل المحلة والرجاء بعد تأخرهم 12 دقيقة