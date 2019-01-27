شكرا لقرائتكم الأهلي يرفع سعر العضوية إلى نصف مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتفع العضوية العاملة الرئيسية بالنادي الأهلي بداية من الجمعة المقبل، الموافق الأول من فبراير، من 350 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي ترتفع من 125 ألف جنيه إلى 175 ألفا، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وكانت الفترة السابقة قد شهدت إقبالا كبيرا على الاشتراك في عضوية النادي بالجزيرة والشيخ زايد والتجمع الخامس، بعد موافقة الجهة الإدارية على رفع أسعار العضوية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من فبراير.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة من قبل لجنة العضوية برئاسة إبراهيم الكفراوي ونائبه طارق قنديل ـ عضوي مجلس الإدارة ـ لإجراء العديد من المقابلات مع المتقدمين للحصول على العضوية، خاصة أن إدارة النادي كانت قد أعدت مخططا استهدفت من خلاله الوصول إلى عدد محدد من العضويات الجديدة خلال فترة زمنية معينة.