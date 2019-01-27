شكرا لقرائتكم صدق أو لا تصدق .. عدم وصول طاقم تحكيم مباراة المحلة والرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في واقعة غريبة قبل انطلاق مباراة غزل المحلة والرجاء بدورى القسم الثانى لم يتواجد طاقم تحكيم اللقاء فى الموعد المحدد . وقبل وقت قصير من انطلاق مباراة غزل المحلة والرجاء المقرر لها الثانية والنصف ظهرا تأخر وصول طاقم تحكيم المباراة مما تسبب في أزمة كبري .

مباراة غزل المحلة والرجاء ويقود المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمد عادل حكم الساحة ولم يتواجد الحكم أو معاونيه داخل استاد غزل المحلة فى التوقيت المحدد قبل انطلاق اللقاء رغم أهميته . وأجرى محمد السباعي مراقب الحكام اتصالا هاتفيا بلجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة من أجل استقدام طاقم بديل على وجه السرعة لإدارة المباراة التى تأخر موعد انطلاقها بسبب هذه الأزمة . كما يشهد محيط استاد غزل المحلة تشديدات أمنية غير مسبوقة من جانب مديرية أمن الغربية بسبب السماح لجماهير المحلة والرجاء بالدخول للمباراة .

مباراة غزل المحلة والرجاء

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