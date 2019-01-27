شكرا لقرائتكم الزمالك: تركي آل الشيخ تحمل تكلفة صفقة بوطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رئيس نادي الزمالك، إن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية سيتحمل تكلفة صفقة ضم النادي الأبيض للمغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك الجديد الذي شارك لبضع دقائق في نهاية مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوي والتي انتهت بالتعادل بنتيجة ٣/٣.

كما أوضح رئيس الزمالك في فيدير منشور عبر الموقع الرسمي للنادي إن العلاقة جيدة بين الناديين وإن المستشار تركي آل الشيخ هو من دعم الزمالك بالثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي بجانب تحمله قيمة استقدام السويسري جروس المدير الفني للفريق.

كما قال رئيس الزمالك إن بيراميدز فاز علي الأهلي بضمه لعبد الله السعيد فقط وضم ٧ لاعبين وكان سيتعرض للهزيمة من الزمالك -وفقا لقوله- .