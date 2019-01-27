شكرا لقرائتكم رسميا.. تأجيل أمم أفريقيا 2019 وانطلاقها 21 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمى على تأجيل موعد انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها فى مصر لمدة أسبوع. وتقرر أن تنطلق بطولة أمم أفريقيا المقبلة يوم 21 يونيو المقبل بدلا من 14 يونيو بناءً على طلب دول شمال أفريقيا المشاركة فى المونديال الأفريقى . وجاء طلب دول شمال أفريقيا المشاركة فى كأس الأمم بتأجيلها لمدة أسبوع لتجنب تزامن الاستعداد للبطولة مع شهر رمضان الكريم . وبدأت منذ ساعات لجنة معاينة ملاعب بطولة أمم أفريقيا 2019 التابعة للكاف معاينة ملاعب البطولة التى حددها اتحاد الكرة فى الملف الخاص به، وهى استاد القاهرة والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد. ويزور أحمد أحمد رئيس الكاف برفقة أعضاء اللجنة استاد القاهرة، وكافة الملاعب لمتابعة أعمال الصيانة بها استعدادا للبطولة التى فازت مصر بتنظيمها بعد منافسة مع جنوب افريقيا بنتيجة 16 صوت للفراعنة مقابل صوت وحيد للبافانا بافانا .

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