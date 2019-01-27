شكرا لقرائتكم إيقاف عبد الله جمعة والتوأم مباراة واحدة بعد أحداث الزمالك وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك مباراة للطرد فى مباراة بيراميدز الأخيرة بعد حصوله على إنذار ثانى خلال أحداث اللقاء . وتعادل الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 3/3 فى الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى المصرى الممتاز وشهد اللقاء العديد من الأحداث المثيرة . كما قررت لجنة المسابقات إيقاف حسام حسن المدير الفني لبيراميدز وإبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي مباراة للطرد للاعتراض على الحكم . وكذلك إيقاف عبد الرحمن رمضان موسى وموسى دياوارا لاعبي الإنتاج الحربي مباراة للطرد لسابق إنذارهما في ذات المباراة. وإيقاف سيدو ميرجانيسكي المدير الفني للإسماعيلي مباراة للطرد لدخول الملعب بدون إذن في مباراة فريقه أمام بتروجت، وإيقاف أوداه مارشال لاعب الإسماعيلي مباراة للطرد لسابق إنذاره.

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