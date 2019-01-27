شكرا لقرائتكم فيديو.. زيزو يظهر لأول مرة في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك الجديد فى مقر النادى للمرة الاولى اليوم، الأحد، بعد انضمامه للقلعة البيضاء لمدة ثلاث مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناء على طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

ويستعد زيزو لخوض المران الأول مع الزمالك بعدما سبق له خوض أكثر من تجربة احترافية حيث لعب فى صفوف ليرس البلجيكي من موسم 2013 وحتى موسم 2016، ثم انتقل إلى نادي سي دي ناسيونال البرتغالي ولعب معه موسم 2017، قبل الانتقال إلى فريقه الحالي مورينسي البرتغالى، ويبلغ لاعب الزمالك الجديد 23 عاما ، حيث انه من مواليد 10 يناير 1996.