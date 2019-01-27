غولدن ستايت ووريرز يواصل التحليق عاليا في الـNBA

اسماء السيد - واصل غولدن ستايت ووريرز، بطل الموسمين الماضيين، التحليق عاليا بفوز عاشر تواليا هو الـ 12 في آخر 13 مباراة، بعد تغلبه على مضيفه بوسطن سلتيكس 115-111 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورفع ووريرز، الفائز باللقب ثلاث مرات في آخر أربعة مواسم بقيادة النجم السابق ستيف كير الذي بدأ مسيرته التدريبية بعد اعتزال اللعب مباشرة مع هذا الفريق، رصيده الى 35 فوزا مقابل 14 خسارة في صدارة المنطقة الغربية، ولا يتفوق عليه في البطولة سوى متصدر الشرقية ميلووكي باكس (35 مقابل 12).

في المقابل، تلقى سلتيكس، خامس المنطقة الشرقية والذي لا يقرب جانبه عادة على أرضه، الهزيمة الرابعة في آخر 10 مباريات، والـ 19 منذ بداية الموسم مقابل 30 فوزا.

وخاض الفريقان مباراة متقاربة وشبه متكافئة على مختلف المستويات، فتقدم ووريرز في الربعين الأول (29-26) والثالث (29-25)، وسلتيكس في الثاني (33-32) والأخير (27-25).

وكذلك الحال بالنسبة الى اللاعبين حيث برز ثلاثي ووريرز: كيفن دورانت (33 نقطة و9 متابعات)، وستيفن كوري (24 نقطة) وكلاي طومسون (21)، وساعدهم في المهمة ديماركوس كازنس (15 نقطة و8 متابعات) ودرايموند غرين (11 متابعة و8 تمريرات حاسمة).

وسجل لسلتيكس الثلاثي المؤلف من كايري إيرفينغ (32 نقطة مع 6 متابعات و10 تمريرات)، آل هورفورد (22 نقطة مع 13 متابعة) وجايسون تاتوم (20 نقطة).

-الفوز الـ 300 لكير-

وأعرب كوري عن قناعته ب"أننا وجدنا خطا تصاعديا ما. نحن نحسن تدوير الكرة، ندافع بشكل أفضل ونتخذ أفضل القرارات".

وهذا الامر تثبته بالفعل الأرقام والاحصائيات، إذ لم يكن رجال كير قبل شهرين في مثل ما هم عليه الآن. ففي تشرين الثاني/نوفمبر، تلقى البطل أربع هزائم متتالية ثلاث منها على أرضه، بينما حقق الفريق في الفترة الأخيرة 12 فوزا في 13 مباراة.

وتخطى ووريرز عقبة كبيرة بفوزه على ستلتيكس الذي كان مرشحا أن يلتقيه في الدور النهائي في حزيران/يونيو 2019، وتبين الاحصائيات أيضا أنه يملك في الفترة الراهنة أفضل خط هجوم وثالث أفضل خط دفاع.

وقال كير "كانت مبارزة قوية مع فريق جميل جدا، وتستحق أن تكون مباراة في البلاي أوف (الأدوار الاقصائية). كان علينا القتال حتى الثانية الأخيرة".

وحقق كير الفوز الـ 300 في 377 مباراة، ةوهو ما لم يحققه سابقا أي مدرب في البطولات الأميركية الأربع الكبرى (كرة القدم الأميركية، البيسبول، الهوكي على الجليد وكرة السلة).

ويبتعد ووريرز في صدارة الغربية بفارق كبير عن مطارده دنفر ناغتس الذي قاده الصربي نيكولا يوكيتش العائد من الإيقاف مباراة واحدة لسوء سلوكه خلال عراك بين زميل له ولاعب من يوتا جاز مطلع الأسبوع، الى فوز عريض على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 126-110، هو الـ 33 مقابل 15 خسارة.

وحقق يوكيتش "تريبل دابل" بتسجيله 32 نقطة مع 18 متابعة و10 تمريرات حاسمة)، وكان نجم المباراة المطلق متفوقا على ثلاثي فيلادلفيا دجي دجي ريديك (22 نقطة)، كوري بورير (20 نقطة) وبن سيمونز (19 نقطة و12 متابعة).

-غريزليز يفوز أخيرا-

أعاد ممفيس غريزليز الوصل مع الفوز بعد فترة امتدت لأكثر من أسبوعين تعرض خلالها لثماني هزائم متتالية، بتغلبه على ضيفه انديانا ويلز 106-103.

وحسم ممفيس نتيجة اللقاء في الشوط الأول بتقدمه بفارق 11 نقطة 51-42 (الربع الأول 24-19، والثاني 29-23)) قبل أن تميل الكفة لمصلحة الضيف في الثاني ليقلص الفارق النهائي الى ثلاث نقاط (الربع الثالث 27-25، والأخير 34-28).

واستفاد غريزليز من غياب افضل مسجل في صفوف انديانا فيكتور أولاديبو حتى نهاية الموسم بداعي الإصابة، فتألق الثلاثي مايك كونلي (22 نقطة و11 تمريرة حاسمة)، جارن جاكسون جونيور (20 نقطة) والإسباني مارك غاسول (18 نقطة و7 متابعة).

وصرح كونلي بعد المباراة "كنا فعلا بحاجة الى هذا الفوز، الجميع كانوا يريدونه وقاموا بكل ما يجب لتحقيقه. الطاقة في الفريق كانت تامة ورائعة".

وخاض صانع الألعاب كونلي المباراة الأخيرة في ممفيس على غرار غاسول بعد أن وضعهما المسؤولون في النادي على قائمة الانتقالات في السوق التي تقفل أبوابها في 7 شباط/فبراير، وذلك بهدف تخفيض كتلة الأجور تحسبا لعدم التأهل الى الأدوار افقصائية.

ويحتل غريزليز المركز الرابع عشر قبل الأخير في المنطقة الغربية (20 فوزا و30 خسارة)، علما بأن الفرق صاحبة المراكز الثمانية الأولي في كل من المنطقتين تتأهل الى البلاي أوف.

وكان الكرواتي بويان بوغدانوفيتش (21 نقطة) ودارن كوليسون (18) الأفضل في صفوف انديانا ثالث المنطقة الشرقية الذي مني بهزيمته الـ 16 مقابل 32 فوزا.

وفاز بورتلاند ترايل بلايزرز على اتلانتا هوكس 120-111 في مباراة برز فيها بشكل خاص تميزت بالأداء الجماعي من الطرفين حيث سجل خمسة لاعبين من كل فريق مات يزيد على 10 نقاط.

وحقق لاعب ناغتس سي دجي ماكولوم تريبل دابل (اكثر من 10 في ثلاث من الفئات الاحصائية الخمس الأساسية) بتسجيله 28 نقطة مع 10 متابعات و10 تكمريرات حاسمة، واضاف سيث كوري 22 نقطة، بينما كان تراي يونغ (30 نقطة و8 تمريرات)، وجون كولينز (21 نقطة) ابرز لاعبي هوكس.

وتلقى نيو اورليانز بيليكانز هزيمة ثالثة تواليا بسقوطه على أرضه أمام سان انتونيو سبيرز 114-126 الذي سيطر على مجريات من بداية وحتى نهاية المباراة التي تفوق فيها ثنائي الخاسر جرو هوليداي (29 نقطة و7 متابعات) وجليل أوكافور (24 نقطة و15 متابعة) على لاعبي الفائز لاماركوس األدريدج (28 نقطة و12 متابعة) ورودي غاي (22 نقطة و11 متابعة).