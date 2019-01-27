سوبر كورة.. يحدث فى الدورى المصرى.. مباراة بدون حكام وسيارة شرطة تنقذ الموقف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة غزل المحلة والرجاء فى دورى القسم الثانى واقعة غريبة، كان بطلها طاقم تحكيم المباراة الذى تأخر عن الوصول فى الموعد المحدد، ما دفع مراقب اللقاء لإجراء اتصالات بلجنة الحكام الرئيسية ومسئولى الأمن لحل الأزمة. لمعرفة التفاصيل كاملة عبر الرابط التالى :-

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