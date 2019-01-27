شكرا لقرائتكم خبر عن من أول فبراير.. "عضوية" الأهلي ترتفع لـ500 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتفع العضوية العاملة الرئيسية بالنادى الأهلي، بداية من الجمعة المقبل الأول من فبراير، من 350 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التى ترتفع من 125 ألف جنيه إلى 175 ألفاً، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وكانت الفترة السابقة قد شهدت إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية النادى بالجزيرة والشيخ زايد والتجمع الخامس، بعد موافقة الجهة الإدارية على رفع أسعار العضوية اعتبارا من الجمعة المقبل الأول من فبراير.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة من قبل لجنة العضوية برئاسة إبراهيم الكفراوى ونائبه طارق قنديل، عضوى مجلس الإدارة، لإجراء العديد من المقابلات مع المتقدمين للحصول على العضوية، خاصة أن إدارة النادى كانت قد أعدت مخططاً استهدفت من خلاله الوصول إلى عدد محدد من العضويات الجديدة خلال فترة زمنية معينة.