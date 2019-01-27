شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن تحمل تركى آل الشيخ تكلفة صفقة بوطيب والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس الزمالك، فى فيدير منشور عبر الموقع الرسمى للنادى، إن العلاقة جيدة بين الناديين، وإن المستشار تركى آل الشيخ من دعم الزمالك بالثنائى التونسى حمدى النقاز وفرجانى ساسى، بجانب تحمله قيمة استقدام السويسرى جروس المدير الفنى للفريق.
وأشار رئيس الزمالك إلى أن بيراميدز فاز على الأهلى بضم لعبد الله السعيد فقط وضم 7 لاعبين وكان سيتعرض للهزيمة من الزمالك، وفقا لقوله.
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