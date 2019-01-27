شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يرافق بعثة اليد فى العودة من مونديال الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرافق أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب اليد خلال رحلة العودة من الدنمارك، بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم التى أقيمت فى الفترة من 10 إلى 27 يناير الجارى.

واحتل المنتخب المركز الثامن فى البطولة بعدما خسر أمام إسبانيا 36/31.

ومن المقرر أن يعود الوزير مع البعثة، ومعهم هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى.

وكان وزير الشباب والرياضة قد توجه إلى الدنمارك مساء اليوم، السبت، لحضور مراسم تسلم راية بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد المقرر إقامتها فى مصر يناير 2021.