شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تأجيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 لـ21 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على تأجيل بطولة أمم أفريقيا لمدة أسبوع والتى ستقام فى مصر. كشف مسئولو اتحاد الكرة أن البطولة ستقام يوم 21 يونيو المقبل بدلا من 14 يونيو، بناءً على طلب دول شمال أفريقيا لتجنب تزامن الإعداد للبطولة مع شهر رمضان الكريم.

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