شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف جنيه غرامة على الزمالك لإفساد هجمة بيراميدز..وإيقاف حسام حسن مباراة والان مع تفاصيل الخبر
كما قررت المسابقات إيقاف حسام حسن، المدير الفنى السابق لبيراميدز، وإبراهيم حسن مدير الكرة، مباراة للطرد للاعتراض على الحكم.
وعلى مستوى فريق الإنتاج الحربى، تم تغريم النادى خمسة آلاف جنيه لإحماء اللاعبين فى غير الأماكن المخصصة للإحماء فى مباراته مع الداخلية، مع إيقاف عبد الرحمن رمضان موسى وموسى دياوارا، لاعبى الفريق، مباراة للطرد لسابق إنذارهما فى ذات المباراة، وتغريم محمد عبد الله المدرب العام للإنتاج الحربي خمسة آلاف جنيه لنزوله أرض الملعب.
وقررت اللجنة أيضاً تغريم نادى الداخلية خمسة آلاف جنيه لإحماء اللاعبين فى غير الأماكن المخصصة للإحماء، وغرامة أخرى قدرها خمسة آلاف جنيه لاعتراض الجهاز الفنى بصورة جماعية على الحكم.
ومن بين القرارات أيضا إيقاف سيدو ميرجانيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، مباراة للطرد لدخول الملعب دون إذن فى مباراة فريقه أمام بتروجت، وإيقاف أوداه مارشال لاعب الإسماعيلى مباراة للطرد لسابق إنذاره.
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