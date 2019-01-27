شكرا لقرائتكم خبر عن 28 لاعباً فى قائمة المنتخب لمباراتى النيجر ونيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأول، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على ضم 28 لاعباً فى معسكر مارس والذى يتخلله مباراتان، الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتى ستقام فى مصر، ثم مباراة نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر. ويهدف الجهاز الفنى لضم أكثر من وجه جديد فى معسكر شهر مارس استعداداً لأمم أفريقيا التى ستنطلق منتصف يونيو المقبل. وتشهد قائمة منتخب مصر انضمام عبد الله جمعة لاعب الزمالك وناصر ماهر من الأهلى، ومصطفى محمد لاعب طلائع الجيش، إلى جانب عودة بعض اللاعبين الدوليين للمنتخب تحت قيادة أجيرى أمثال عبدالله السعيد وعمرو السولية.

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